Мужчине, который стрелял из окна по людям в Киеве, называя их "хохлами", грозит семь лет тюрьмы

31 июля в Киеве возле ТРЦ Dream Town мужчина открыл огонь из окна по прохожим, его задержали. На видео инцидента он заявлял, что будет "стрелять по хохлам ...баным", и что "служил в "ДНР" во имя России-матушки и [президента РФ] Владимира Путина.

Задержанным оказался ранее не судимый уроженец Донецкой области 1998 года рождения. Во время обыска у мужчины изъяли револьвер Флобера, из которого, вероятно, он стрелял.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Следственный отдел Оболонского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители готовят задержанному сообщение о подозрении. Мужчине грозит до семи лет заключения.