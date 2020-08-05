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На 11 пляжах Киева выявили кишечную палочку

До улучшения показателей качества воды 11 пляжами Киева можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания
19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания
Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

На 11 пляжах Киева выявлена кишечная палочка. Об этом 5 августа в Facebook сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 3 августа, не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", – говорится в сообщении.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки установлено на следующих пляжах столицы: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Водоворот" и "Вербный".

До улучшения показателей качества воды этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания.

Помимо этого, на пляже "Галерный" зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) и запах. На пляжах "Радуга", "Галерный" и "Вербный" не соответствует нормам водородный показатель. На пляже "Радуга" выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3133811663381252

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания.

9 июля Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщало, что на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку.

16 июля в Киеве разрешили купаться на девяти пляжах.

22 июля стало известно, что вода на всех пляжах столицы не соответствует санитарным нормам.

Теги: Киев, вода, пляж, водоемы, Госпродпотребслужба, кишечная палочка, купание
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