На помощь военным подразделениям Киев выделил более 1,2 млрд грн – Кличко

Киев также передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам от международных партнеров, отметил Виталий Кличко Фото: Віталій Кличко / Facebook

"В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы выделили из бюджета города почти 850 млн грн. За шесть месяцев этого года – более 380 млн. То есть в общей сложности – более 1,2 млрд. И продолжаем выделять средства”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным инфографики в посте киевского городского головы, деньги были потрачены, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, а также на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт. Также Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам – от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.

Кличко отметил, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Тем не менее в Киеве выделяют средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в столице, по их обращению.

Кличко инициировал внеочередную сессию Киевсовета для того, чтобы направить больше средств на помощь подразделениям ВСУ, в частности, столица предоставит максимальную поддержку производителям дронов.