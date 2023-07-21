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На помощь военным подразделениям Киев выделил более 1,2 млрд грн – Кличко

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Киев также передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам от международных партнеров, отметил Виталий Кличко
Киев также передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам от международных партнеров, отметил Виталий Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киев выделил более 1,2 млрд грн на финансирование сил безопасности и обороны с 2022 года по сегодняшний день. Помощь военным подразделениям будет продолжена – об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы выделили из бюджета города почти 850 млн грн. За шесть месяцев этого года – более 380 млн. То есть в общей сложности – более 1,2 млрд. И продолжаем выделять средства”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным инфографики в посте киевского городского головы, деньги были потрачены, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, а также на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт. Также Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам – от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.

Кличко отметил, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Тем не менее в Киеве выделяют средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в столице, по их обращению.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02URceBgujiMH53AWeF5fkReN4RcjzF8AAu73SRJrNVyukeyrJUuLhLELLojKr1tSwl

Кличко инициировал внеочередную сессию Киевсовета для того, чтобы направить больше средств на помощь подразделениям ВСУ, в частности, столица предоставит максимальную поддержку производителям дронов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, бюджет, Киевсовет, помощь, ВСУ, мэр
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