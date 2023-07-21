Кличко объявил масштабную закупку Киевом дронов для ВСУ и усиление помощи армии, созывает внеочередную сессию

"Я инициирую внеочередную сессию Киевского городского совета.
По его словам, новых крупных инфраструктурных проектов в столице не планируется.
"Приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества", – подчеркнул Кличко.
Мэр Киева уже публиковал данные о помощи Киева ВСУ. В частности, город направил более 1,1 млрд на нужды армии. Эти средства идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, а также на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.
Также Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам – от международных партнеров. В частности, это автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.