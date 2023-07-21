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Кличко объявил масштабную закупку Киевом дронов для ВСУ и усиление помощи армии, созывает внеочередную сессию

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Виталий Кличко: Приоритет у всех должен быть один все силы и средства на победу
Виталий Кличко: Приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на победу
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я инициирую внеочередную сессию Киевского городского совета.

  1. Киев направит еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ. На сегодняшний день столица направила уже более 1,2 млрд на финансирование сил безопасности и обороны. И мы, как и планировали, продолжим выделять средства из городского бюджета.
  2. Еще больше дронов и другого необходимого для наших защитников. Надеемся на "зеленый свет" от правительства по поводу необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий.
  3. Также город предоставит максимальную поддержку производителям дронов. Помещения, льготы, полное содействие", – написал мэр столицы.

По его словам, новых крупных инфраструктурных проектов в столице не планируется.

"Приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества", – подчеркнул Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02CGGJ8xP1gBj8zJuWw8pJ5Kpz6MVmhSND6wBdN5QxA2QmpbBzRnZX7mL4ErfgKXGwl

Мэр Киева уже публиковал данные о помощи Киева ВСУ. В частности, город направил более 1,1 млрд на нужды армии. Эти средства идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, а также на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Также Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам – от международных партнеров. В частности, это автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.

Теги: Киев, Виталий Кличко, бюджет, Киевсовет, помощь, ВСУ, финансы
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