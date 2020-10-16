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На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

В 2019 году проверка ремонта только одной из крыш в Киеве показала, что саму крышу сделали, но не решили вопрос с отведением воды, и в итоге бюджет потерял 480 тыс. грн, рассказал кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", народный депутат Алексей Кучеренко.

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Кучеренко (в центре): В результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жителей последних этажей заливает
Кучеренко (в центре): В результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жителей последних этажей заливает
Фото: kyiv.ba.org.ua

Ежегодно на ремонтах крыш в Киеве списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств, рассказал кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", нардеп от одноименной парламентской фракции Алексей Кучеренко во время брифинга в открытом штабе партии, сообщила пресс-служба политсилы.

"Вчера жители столичного дома по адресу проспект Науки, 24 показали мне во время встречи ремонт крыши, который сделало КП "Голосеевостройинвест" за бюджетные деньги. То есть как они списали полмиллиона гривен, не выполнили технологические работы. И в результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жителей последних этажей заливает", – рассказал Кучеренко.

По его словам, в 2019 году проверка показала, что крышу сделали, но не решили вопрос с отведением воды, и в итоге бюджет потерял 480 тыс. грн.

"Таких крыш тысячи. Ежегодно на подобных ремонтах списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств. Проблемы киевлян не решаются. Поэтому один из главных приоритетов программы "Батьківщини" – полный аудит расходования бюджетных средств. Первоначально это касается инфраструктуры, коммуналки, в том числе мы хотим проверить и то, как расходовались тарифы", – сказал политик.

https://www.facebook.com/kyiv.ba/posts/3357028664393997

Теги: Киев, ВО Батьківщина, тарифы, Алексей Кучеренко, деньги
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