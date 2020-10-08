Первым шагом "Батьківщини" в Киеве будет старт программы капитального ремонта устаревшего жилья – Кучеренко

Кандидат в мэры Киева и нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что в техпаспортах должно быть отражено за все последние годы, куда тратились деньги на услуги по содержанию домов.

Кучеренко: Напоминаю, как рассчитывается платеж за содержание домов: берется сумма стоимости всех 16 обязательных услуг, суммируется по всему дому и делится на базе техпаспорта на количество квадратных метров жилой площади дома Фото: kyiv.ba.org.ua

Кандидат в мэры Киева и нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что если будет избран городским головой, то первым его шагом станет признание долга Киевской городской государственной администрации перед потребителями за лишние начисления в платежках на содержание придомовых территорий. Об этом он сказал во время брифинга в открытом штабе "Батьківщини", пишет сайт партии.

"Сегодня у меня как у председателя Союза собственников жилья в очередной раз не состоялось заседание в суде по иску к КГГА по тарифам на содержание домов и придомовой территории. Это уже 53-е заседание за последние три года. Еженедельно судьи переносят заседание, так как представители КГГА не появляются на нем", – заявил Кучеренко.

Политик сообщил, что у него есть два официальных ответа от КГГА по сути процесса.

"Первое: домов, в отношении которых неправильно определена площадь придомовой территории и неправильно рассчитан тариф в правоотношениях, связанных с обжалованным актом, не существует в Киеве", – рассказал политик.

Второй ответ, отметил он, заключается в том, что отсутствие технических паспортов на дома не является основанием для неправильных расчетов в платежках.

"Напоминаю, как рассчитывается платеж за содержание домов: берется сумма стоимости всех 16 обязательных услуг, суммируется по всему дому и делится на базе техпаспорта на количество квадратных метров жилой площади дома. В результате получаем платежки – количество гривен на квадратный метр", – объяснил он.

Политик подчеркнул, что в техпаспорте должно быть отражено за все последние годы, куда тратились деньги на услуги по содержанию домов. Он планирует начать полномасштабную инвентаризацию жилого фонда, провести аудит, создать техдокументацию и сметы, чтобы определить проблемы по каждому дому.

"Я лично и команда "Батьківщини" в ответе за каждое слово в программе. Один из основных приоритетов программы – наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизация устаревшего жилого фонда и решение других инфраструктурных проблем Киева", – заявил он.