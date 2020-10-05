Кучеренко: Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения

Деньги, потраченные городской властью на строительство различных объектов в Киеве, надо воспринимать не как подарок с неба: киевляне имеют полное право на контроль за их использованием, заявил кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", народный депутат Алексей Кучеренко.

Кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", нардеп от одноименной фракции Алексей Кучеренко заявил, что построить очередной мост, сквер или фонтан за деньги горожан – это не подвиг. Об этом сказал во время встречи с избирателями, передает пресс-служба партии.

"Главное – сделать это эффективно, качественно и за ту смету, которой это стоит, чтобы он не был в два или три номинала. Потому что за три цены сделать нам за наши деньги с "откатами" какой-то подарок – зачем это надо? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру", – сказал Кучеренко.

Политик подчеркнул, что все построенные властью объекты возведены за счет налогов.

"Эти деньги надо воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использованием. Мост стеклянный у нас появился, возле которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт: или в общественный – и видят, в каком он состоянии, или в свой личный – и наблюдают вечные пробки на дорогах. Годовой бюджет Киева – 57,5 млрд грн. Берем пять лет – это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет развязки, тротуары разбиты, мост не достроен, нет тоннеля там, где он нужен, – заявил нардеп. – Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. В программе команды "Батьківщина" предлагаются именно такие решения".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Киевская городская партийная организация ВО "Батьківщина" выдвинула Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на конференции политсилы 21 сентября.

Всего на должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов.