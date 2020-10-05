ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кучеренко: Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения

Деньги, потраченные городской властью на строительство различных объектов в Киеве, надо воспринимать не как подарок с неба: киевляне имеют полное право на контроль за их использованием, заявил кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", народный депутат Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко: Годовой бюджет Киева 57,5 млрд грн. Берем пять лет это 300 млрд грн. Немалая сумма
Алексей Кучеренко: Годовой бюджет Киева – 57,5 млрд грн. Берем пять лет – это 300 млрд грн. Немалая сумма
Фото: kyiv.ba.org.ua

Кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", нардеп от одноименной фракции Алексей Кучеренко заявил, что построить очередной мост, сквер или фонтан за деньги горожан – это не подвиг. Об этом сказал во время встречи с избирателями, передает пресс-служба партии.

"Главное – сделать это эффективно, качественно и за ту смету, которой это стоит, чтобы он не был в два или три номинала. Потому что за три цены сделать нам за наши деньги с "откатами" какой-то подарок – зачем это надо? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру", – сказал Кучеренко.

Политик подчеркнул, что все построенные властью объекты возведены за счет налогов.

"Эти деньги надо воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использованием. Мост стеклянный у нас появился, возле которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт: или в общественный – и видят, в каком он состоянии, или в свой личный – и наблюдают вечные пробки на дорогах. Годовой бюджет Киева – 57,5 млрд грн. Берем пять лет – это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет развязки, тротуары разбиты, мост не достроен, нет тоннеля там, где он нужен, – заявил нардеп. – Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. В программе команды "Батьківщина" предлагаются именно такие решения".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Киевская городская партийная организация ВО "Батьківщина" выдвинула Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на конференции политсилы 21 сентября.

Всего на должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов.

Теги: Киев, Алексей Кучеренко, местные выборы, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS