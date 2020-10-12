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КИЕВ

В "Батьківщине" заявили, что будут защищать владельцев гаражей от выселения при постройке паркингов

Киев должен развиваться, но при постройке многоуровневых парковок вместо гаражных кооперативов владельцы гаражей не должны пострадать, подчеркнул нардеп от "Батьківщини", кандидат в мэры столицы от этой политической силы Александр Кучеренко.

Алексей Кучеренко: Мы готовы вас защищать, так как это делала городская "Батьківщина" предыдущих созывов
Алексей Кучеренко: Мы готовы вас защищать, так как это делала городская "Батьківщина" предыдущих созывов
Фото: kyiv.ba.org.ua

Киевляне должны быть защищены от выселения из своих гаражей в кооперативах, заявил кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" и нардеп от одноименной фракции Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс служба партии.

Политик сообщил, что места в гаражных кооперативах есть у 400 тысяч киевлян, это 1100 кооперативов. В "Батьківщине" заявили, что застройщики "положили глаз" на эти земельные участки и хотят выгнать владельцев гаражей.

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли своего имущества, своих капиталов, своих мест, чтобы их интересы были защищены", – отметил Кучеренко.

Он рассказал, что "Батьківщина" подготовила меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов и в ближайшее время будет его подписывать

"Мы готовы вас защищать так, как это делала городская "Батьківщина" предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне", – заявил нардеп.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, парковка, земельный участок, Алексей Кучеренко, местные выборы
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