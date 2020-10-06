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На улице Богатырской в Киеве Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам

Путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении Богатырской и проспекта Степана Бандеры не ремонтировали с момента постройки более 30 лет назад, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов
Виталий Кличко: Нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов
Фото: kiev.klichko.org

6 октября в Киеве мэр столицы Виталий Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам – на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении Богатырской и проспекта Степана Бандеры, сообщает сайт политика.

"С сегодняшнего дня полностью открыто движение еще по двум обновленными путепроводам. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", – рассказал он.

Кличко напомнил, что на путепроводах забетонировали новые конструкции, обустроили гидроизоляцию, уложили несколько слоев асфальтита с пятилетней гарантией и установили новую систему уличного освещения и новое ограждение.

"Отмечу, что благодаря качественному ремонту и применению современных технологий срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет. Напомню, что весной этого года мы капитально обновили еще два путепровода на улице Богатырской. Хочу подчеркнуть, что мы комплексно подходим к ремонту транспортных узлов во всех районах города. На этом магистральном направлении, кроме этих путепроводов, уже отремонтировали: часть проспекта Степана Бандеры на участке от проспекта Оболонского к Северному мосту, путепровод на пересечении проспекта Степана Бандеры и проспекта Героев Сталинграда, пешеходный мост на проспекте Степана Бандеры", – перечислил мэр. 

Городской голова отметил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтировали 24 моста и путепровода, на 31 объекте – сделали средний ремонт.

Теги: Киев, Виталий Кличко, ремонт, ремонт дорог
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