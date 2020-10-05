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В следующем году в столице завершат капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской – мэр Кличко

На всех улицах, которые капитально ремонтируют в Киеве, будут заменены старые ртутные и натриевые светильники, эта программа КП "Киевгорсвет" началась еще в конце 2017 года, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко перечислил улицы, которые планируют отремонтировать в Киеве
Кличко перечислил улицы, которые планируют отремонтировать в Киеве
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие дороги в столице запланировали отремонтировать в следующем году. Об этом он сообщил на онлайн-пресс-конференции 5 октября, пишет официальный сайт политика.

"Пока позволяет погода, мы продолжаем ремонт дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021-м мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, – перечислил Кличко. – Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского в аэропорт Киев (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки у метро "Черниговская".

Он добавил, что запланировано начало строительства велосипедной дорожки на Набережном шоссе – от Почтовой площади до моста Патона. Также начнут проектные работы по реконструкции моста Патона и капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

"В планах – капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем два обновленных путепровода на улице Богатырской", – заявил городской голова.

На всех улицах, которые капитально ремонтируют, будут заменены старые ртутные и натриевые светильники, эта программа КП "Киевгорсвет" началась еще в конце 2017 года, напомнил он.

"На сегодняшний день заменили на современные LED почти 35 тыс. старых светильников. А также обновили более 10 тыс. опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная", – рассказал Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, строительство, Киевгорсвет, ремонт, улицы, ремонт дорог
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