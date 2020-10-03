Вандалы осквернили древние стены Софии Киевской

Надписи вандалов со стен Софии Киевской сотрудникам музея приходится убирать как минимум раз в неделю, сообщил замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника Вадим Кириленко.

Стены Национального заповедника "София Киевская" разрисовали вандалы. Об этом 2 октября рассказал замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника Вадим Кириленко в Facebook.

"Коллекция" граффити на стенах заповедника (XVIII века) пополнена новыми оригинальными "экспонатами", – написал он.

В комментарии сайту "Сегодня" Кириленко рассказал, что надписи вандалов со стен Софии Киевской сотрудникам музея приходится убирать как минимум раз в неделю – по пятницам.

"Рисуют на отдаленных участках, в районе улицы Стрелецкой, – далеко от центрального входа. А территория у нас большая – пять гектаров. И на все это всего два охранника. Система видеонаблюдения есть только возле центрального входа в заповедник", – сообщил он.