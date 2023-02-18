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"Не знают нормативно-правовую базу или манипулируют". Киевсовет прокомментировал информацию в СМИ об участке на Оболони

Решение Киевского городского совета о земельном участке принято без нарушения требований земельного законодательства Украины
Решение Киевского городского совета о земельном участке принято без нарушения требований земельного законодательства Украины
Фото: vechirniy.kyiv.ua

Любые утверждения о нарушении законодательства при принятии решения Киевсовета о передаче ООО "Гювексхаус" земельного участка на Оболонской набережной, 18 являются либо откровенными манипуляциями, либо незнанием нормативно-правовой базы. Об этом заявили в Киевском городском совете, комментируя информацию, которая появилась в СМИ.

В Киевсовете заявили, что опровергают манипуляции о принадлежности этого участка к территории парка "Наталка", а также об изменении целевого назначения участка, отсутствии технической документации по землеустройству, арендной платы и другие утверждения.

"Земельный участок 8000000000:78:215:0023 граничит с парком, но в границы парка не попадает. Решением Киевского городского совета №138/138 от 10.03.2016 создан парк отдыха на земельном участке общей площадью 7,1329 га в урочище Наталка в Оболонском районе Киева. По заказу коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района Киева разработан проект землеустройства по отводу земельного участка для содержания и эксплуатации зеленых насаждений общего пользования в урочище Наталка в Оболонском районе Киева (в государственном земельном кадастре зарегистрированы земельные участки 8000000000:0079 и 8000000000:78:215:0002)", – информирует Киевсовет.

В пресс-службе напомнили, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:78:215:0023 площадью 1,2806 га на Оболонской набережной, 18 в Оболонском районе города Киева относится к землям водного фонда и был передан ООО "Гювексхаус" в аренду исключительно для культурно-оздоровительных нужд, рекреационных, спортивных и туристических целей.

"Никаких новых объектов строительства там появиться не может. Объекты, которые находятся в прибрежной защитной полосе, могут эксплуатироваться и иметь соответствующие подъездные пути, если при этом не нарушается ее режим. Земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе водоема, в водоохранной зоне. Ограничения по использованию земельного участка, в том числе на землях водного фонда, зарегистрированы в государственном земельном кадастре. В решение о передаче земельного участка включен пункт 2.5 о соблюдении требований, предусмотренных Водным кодексом Украины. Подпунктом 2.9 пункта 2 решения предусмотрено земельный участок использовать исключительно для эксплуатации и обслуживания существующих объектов без права новой застройки", – прокомментировали в Киевсовете информацию о целевом назначении участка.

По поводу технической документации в Киевсовете сообщают, что земельный участок был сформирован путем разработки технической документации по землеустройству в соответствии с городской целевой программой использования и охраны земель города Киева на 2019–2021 годы. Техническая документация по землеустройству была согласована Госгеокадастром и Государственным агентством водных ресурсов. В аренду участок был передан без изменения границ и целевого назначения.

Что касается недвижимости, в Киевсовете отмечают, что земельный участок уже застроен и существующие постройки находятся в частной собственности ООО "Гювексхаус" на основании договора купли-продажи нежилых зданий. Речь идет о здании для публичных выступлений "Кэссон", а также общественном доме, бывшей котельной, водонапорной башне, двух складах, гараже и других объектах. Также в Киевсовете сообщают, что годовая арендная плата за земельный участок – 311 531,19 грн, что составляет 3% от нормативной денежной оценки в 10 384 373,11 грн.

"Таким образом, решение Киевского городского совета от 09.02.2023 №5982/6023 принято без нарушения требований земельного законодательства Украины. Следовательно, любые утверждения о нарушении норм законодательства при принятии Киевским городским советом решения от 09.02.2023 №5982/6023 не основываются на требованиях действующего законодательства Украины и являются либо откровенными манипуляциями, либо демонстрацией незнания нормативно-правовой базы в части поднятых вопросов", – сообщают в Киевсовете.

Теги: Киев, недвижимость, Киевсовет, строительство, земельный участок, застройка, законодательство, закон, Госгеокадастр
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