Нужно прекратить застройку Киева, пока не будет принят генплан – нардеп Палица

Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детских садов и школ и какие проблемы есть у больниц, новое строительство нужно остановить, заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Игорь Палица: Урбанистика – не о том, где стоит лавочка и как выглядит дом Фото: пресс-служба "За майбутнє"

Любое строительство в столице надо прекратить, пока не будет принят новый генеральный план Киева. Об этом в эфире программы "Право на владу" на "1+1", заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Я не баллотируюсь в мэры Киева. Но я бы делал то, что в свое время мы сделали в Луцке. Остановил бы все строительство, пока не будет принят генеральный план города. То, что строится, должно достроиться. А все остальное – остановить. Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, какие должны быть развязки, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детских садов, школ и какие проблемы есть у больниц. Это целый комплекс проблем! Урбанистика – не о том, где стоит лавочка и как выглядит дом", – считает народный депутат.

В этом году завершается действие генплана Киева, который был принят в 2002 году. Проект нового генерального плана города должен быть рассчитан на срок до 2040 года.