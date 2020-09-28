Окружной админсуд Киева открыл производство из-за решения об исполнении гимна Украины в школах

Окружной административный суд города Киева открыл производство из-за решения Киевского городского совета об обязательном исполнения государственного гимна Украины в школах. Об этом говорится на сайте суда.
В частности, истец просит отменить п. 1.2. решения Киевсовета, которым рекомендовано исполнение гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.
Суд принял решение рассмотреть дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 6 ноября.
Решение об исполнении гимна приняли на сессии горсовета столицы 30 июля. В Киевсовете подчеркивали, что оно носит рекомендательный характер и "никоим образом не обязывает" ежедневно исполнять гимн в учебных учреждениях.
Иск в ОАСК в связи с этим решением властей был подан 7 сентября, имя истца не указано.