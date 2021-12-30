Предложил помощь задержанным. ГБР подозревает четырех полицейских в избиении адвоката

Инцидент случился в Святошинском районе Киева в июле 2020 года. Адвокат стал случайным свидетелем задержания полицейскими супругов по подозрению в хранении наркотиков. Он предложил мужчине и женщине правовую помощь и устно заключил с ними соглашение. После этого юрист показал полицейским адвокатское удостоверение и потребовал снять с его подзащитных наручники, однако правоохранители отказались.

При этом инспектор отдела дознания не допустила защитника к месту проведения осмотра происшествия и приказала его покинуть, запретив фиксировать следственные действия на мобильный телефон. На обнародованном видео зафиксировано, как полицейские заламывают адвокату руки, после чего выбивают из его рук телефон, валят на землю и несколько раз бьют.

"Инспектор отдела дознания подозревается во вмешательстве в деятельность защитника с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 397 УК Украины), двое патрульных – в превышении власти, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), а одному инспектору патрульной полиции инкриминируются обе вышеупомянутые статьи", – сообщили в ГБР.