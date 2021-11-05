С 1 января в киевскую больницу "Феофания" будут принимать всех желающих – Ляшко

"Больница "Феофания" с 1 января откроет свои двери для всех граждан. Мы проработали все, чтобы эта больница зашла в ПМГ и законтрактовалась по приоритетным пакетам", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в предыдущие годы программа начинала работать с 1 апреля, "поэтому сложно было сконнектить государственный бюджет с местным бюджетом".