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Сегодня на дорогах Киева появилось 50 новых, современных автобусов, в ближайшее время выйдет еще 150 – Кличко

В Киеве необходимо вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного, комфортного транспорта, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Получение нового транспорта большой вместимости важно и в ситуации пандемии когда общественный транспорт должен перевозить пассажиров только по количеству мест для сидения
Виталий Кличко: Получение нового транспорта большой вместимости важно и в ситуации пандемии – когда общественный транспорт должен перевозить пассажиров только по количеству мест для сидения
Фото: kiev.klichko.org

Киев получил 50 новых автобусов производства белорусского завода МАЗ, до конца года поступит еще 150. Купленный в лизинг общественный транспорт сегодня уже вышел на маршруты в город, рассказал мэр Киева Виталий Кличко, пишет сайт политика.

"Хочу подчеркнуть, что даже в это непростое время – когда идет борьба с пандемией, экономический кризис, война на востоке Украины – столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и в целом 307 новых автобусов. 200 из них – на условиях лизинга – мы получим до конца этого года. И сегодня мне очень приятно представить вам первую партию из двух сотен – 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступит еще 150 таких машин", – сообщил он.

Сегодня значительное количество подвижного состава "Киевпастранса" составляют автобусы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет. Новые автобусы – с низким полом, пандусами и местами для людей с инвалидностью, они оборудованы системой видеонаблюдения, навигации и кондиционирования, а также соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

"Получение нового транспорта большой вместимости важно и в ситуации пандемии – когда общественный транспорт должен перевозить пассажиров только по количеству мест для сидения. Все новые автобусы будут переданы автопаркам коммунального предприятия "Киевпастранс" для работы на наиболее загруженных маршрутах. Мы делаем все возможное, чтобы люди передвигались по городу с комфортом, и создаем условия, чтобы автомобилисты максимально пересаживались на общественный транспорт. Это поможет решить проблему и с пробками. А также вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного, комфортного транспорта", – подчеркнул Виталий Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, автобус, Киевпастранс, общественный транспорт, маршрутка
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