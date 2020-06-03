Суд арестовал "минера" моста Метро в Киеве. Он сообщил, что хотел покончить с собой

Суд избрал меру пресечения "минеру" Виталию Ткаленко, который 1 июня сообщил, что собирается привести в действие взрывчатку на мосту Метро в Киеве.

В пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления Фото: depositphotos.com

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру", который угрожал взорвать столичный мост Метро. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"По результатам рассмотрения ходатайства следственного судьи от 3 июня 2020 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной мерой пресечения в виде залога в размере 315 300 грн", – говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщает "РБК-Україна", изначально сторона обвинения просила избрать "минеру" Виталию Ткаленко содержание под стражей сроком 60 дней без внесения залога.

Защитник Ткаленко предоставила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, сообщив, что оно может ухудшиться в случае пребывания под стражей. Прокурор также ознакомился с выводами экспертов.

Ткаленко заявил, что пошел на преступление из-за сложных жизненных обстоятельств.

"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку", – сказал он.

Он рассказал, что нигде не работает, его мама лечится в психбольнице. По его словам, он заметил у себя проблемы с психическим здоровьем около полугода назад.

Судья Метелешко частично поддержала ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Ткаленко в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 315 тыс. гривен.

1 июня около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

В течение года это уже второе ложное минирование моста Метро. 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Он был задержан и арестован; 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.