Украинский фотограф раздал в центре Киева 5 тыс. тюльпанов прохожим

Акция прошла на следующий день после Дня единения. По замыслу организаторов, украинцам надо быть едиными не только в этот день.

"Мы все – Украина, с условно хорошими или условно плохими качествами… Давно пора всем нам объединиться не только в День единения Украины, но и в каждый новый день! Объединение должно состояться не только по национальному или языковому принципу, другим принципам и политическим предпочтениям, убеждениям, но на более глубоком экзистенциальном уровне доверия, любви, уважения к себе и другим, своей стране, семье, природе", – отметили в релизе.

Фото предоставлено Денисом Копыловым

Копылов сообщил, что ему исполнилось 50 лет, но он не любит праздновать день рождения, поэтому решил провести флешмоб. Раздачей тюльпанов фотограф хотел выразить любовь к Украине и украинцам.

Фото предоставлено Денисом Копыловым

"Мы хотим предложить украинцам меньше думать о плохом. Меньше думать об угрозе войны. Больше сконцентрироваться на позитиве. Дарить друг другу радость, любовь. Настраивать на позитив себя и свое окружение", – сказал участник акции Вадим Руденко.

Фото предоставлено Денисом Копыловым