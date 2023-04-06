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КИЕВ

Университет "Украина" использует коммунальное здание по своему усмотрению – СМИ

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Нежилое здание передавалось для нужд организации обучения, которое уже длительное время не проводится
Нежилое здание передавалось для нужд организации обучения, которое уже длительное время не проводится
Фото: apostrophe.ua

Нежилое здание, которое по решению Киевского городского совета в 1999 году передали Открытому международному университету развития человека "Украина" для нужд организации обучения, на самом деле используют для хозяйственной деятельности коммерческих компаний. Об этом пишет издание "Апостроф" в статье "Университет "Украина": бизнес и незаконное обогащение вместо обучения?".

Официально Открытый международный университет развития человека "Украина" начал работать в 1999 году. Киевская городская государственная администрация передала в уставный капитал университета право пользования домом в Киеве на ул. Хорива, 1г, общей площадью 1223 м2.

"С этого момента началось более-менее приличное размещение администрации и обучение студентов", – сказано в сообщении.

Как выяснили журналисты, по адресу: улица Хорива, 1г расположена кафедра дизайна университета. Сегодня это помещение закрыто и находится в заброшенном состоянии, что подтверждается протоколом постоянной комиссии по собственности Киевского городского совета от 2 июня 2021 года.

Скриншот: apostrophe.ua
Скриншот: apostrophe.ua

То есть нежилое здание, согласно решению Киевского городского совета от 18 февраля 1999 года №146/247, передавалось для нужд организации обучения, которое уже длительное время не проводится.

Далее выясняется, что в период пребывания в пользовании университета нежилым домом в нем ведут свою хозяйственную деятельность другие компании:

  • ООО "Украинско-немецкий центр "Редокс", занимающееся производством фармацевтических препаратов и материалов; по странному стечению обстоятельств учредителем этой компании является связанное с Таланчуком Петром Михайловичем (президент университета) лицо – Таланчук Ирина Владимировна. 

  • Предприятие "Вес-про" (идентификационный код юридического лица – 37392506), которое занимается вопросами трудоустройства в Киеве и переводом документов.

  • Профсоюзная организация Открытого международного университета развития человека "Украина" (идентификационный код юридического лица – 26170001).

Указанное обстоятельство позволяет считать, что вместо организации учебного процесса в нежилом доме, вероятно, осуществляется хозяйственная деятельность, что не соответствует основным уставным задачам университета "Украина".

Также следует отметить судебные дела, по которым фигурирует университет. Судебные решения, содержащиеся в Едином государственном реестре судебных решений о невыполнении университетом своих хозяйственных обязательств: дело №910/22792/15 и №910/11255/14. Суть судебных процессов состоит в том, что университет заключил с ПАО "Коммерческий банк "Хрещатик" кредитные договоры на 13 млн грн и 30 млн грн, соответственно, ожидая возмещения ответчиками 75% суммы процентов по этим кредитным договорам, не уплачивал их, но в конце концов стал единственным должником по этим кредитным договорам и процентам по ним.

Таким образом, если университет "Украина" не произведет своевременную уплату долга перед кредиторами, то последние могут обратиться в суд с иском о взыскании долга, отмечает издание. Если суд удовлетворит иск, будут использованы средства принудительного исполнения решения суда, которые могут предусматривать взыскание на имущество и имущественные права должника, включая право пользования домом по адресу, указанному в записке пояснения. В случае взыскания имущества, являющегося частью уставного капитала, существует возможность потери доли Киевской городской государственной администрации в уставном капитале университета в виде нежилого здания.

Кроме того, учитывая, что стоимость данного нежилого здания, общей площадью 1223 м2, в уставном капитале университета определена в размере 2 473 440 грн, при передаче данного помещения в аренду, бюджет города Киева сможет получать значительные поступления и направлять их на удовлетворение потребностей территориального общества города Киева.

Из этих данных "Апостроф" делает вывод, что обучение, скорее всего, – это только прикрытие для получения помещения. Каике цели на самом деле преследует руководство, можно только догадываться.

Теги: аренда, бизнес, Киевсовет, незаконное обогащение, суд
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