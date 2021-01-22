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В центре Киева в подземном переходе обвалился потолок

В результате падения подвесной конструкции в подземном переходе на Майдане Незалежности никто не пострадал, сообщает пресс-служба КГГА.

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Один из выходов в переходе на Майдане Незалежности временно закрыт
Один из выходов в переходе на Майдане Незалежности временно закрыт
Фото: kyivcity.gov.ua

В центре Киева в подземном переходе обвалился потолок. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как уточнили в КГГА, инцидент произошел возле одного из выходов в переходе на Майдане Незалежности. Сейчас он закрыт.

В результате падения подвесной конструкции никто не пострадал.

"По информации "Киевавтодора", капитальный ремонт перехода на Майдане Незалежности осуществляли еще в 2002 году. Подвесной потолок обустраивали к "Евро 2012" за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация", – добавили в КГГА.

Теги: Киев, КГГА, Майдан Незалежности, обвал, Киевавтодор
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