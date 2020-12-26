В Киеве бульдозер откопал надгробие генерала, освободившего Болгарию от османов

Во время строительных работ в Киеве нашли надгробие генерала, который освободил Болгарию от османского владычества Евгения Спокойского-Францевича, рассказал директор Научно-исследовательского института казачества имени Степана Бандеры Тарас Чухлиб.

Плита лежала в земле на глубине до трех метров Фото: Тарас Чухліб / Facebook

В Киеве во время строительных работ нашли надгробие генерала, который освободил Болгарию от османского владычества. Об этом рассказал доктор исторических наук, директор Научно-исследовательского института казачества имени Степана Бандеры Тарас Чухлиб в Facebook 18 декабря.

"Бульдозеристы в Киеве случайно натолкнулись на надмогильное надгробие генерала, который освободил Болгарию от османского владычества, выходца из шляхетско-литовской и казацко-старшинской украинских семей: Спокойский-Францевич Евгений Степанович (15.03.1835 – 09.07.1907) – генерал-лейтенант", – написал ученый.

На место находки отправился коллега Чухлиба из Института истории Национальной академии наук Украины Александр Алферов. Он предпринял меры, чтобы консервировать и описать памятку. В Facebook научный сотрудник пояснил, что плита лежала на глубине примерно до трех метров.

Позже Алферов отметил, что находка войдет в экспозицию Национального военно-исторического музея Украины.

Род Спокойских-Францевичей происходил из литовской знати, его представители породнились с казацким старшинским родом Кулябок-Корецких, сообщил Алферов.