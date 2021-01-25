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В Киеве частично закроют станцию метро "Харьковская"

В Киеве на станции метро "Харьковская" установят новые контрольно-пропускные пункты, которые будут поддерживать все современные способы оплаты проезда, сообщили в пресс-службе метрополитена.

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На станции метро "Харьковская" с 26-го по 29 января не будет работать вестибюль № 1
На станции метро "Харьковская" с 26-го по 29 января не будет работать вестибюль № 1
Фото: depositphotos.com

В Киеве на станции метро "Харьковская" с 26-го по 29 января включительно в связи с заменой старых турникетов на новые не будет работать вестибюль №1. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе метрополитена на своей странице в Facebook.

Новые контрольно-пропускные пункты будут поддерживать все современные способы оплаты проезда, говорится в сообщении.

В частности, пассажиры смогут использовать QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2832322623681801

5 января мобильное приложение Kyiv Smart City прекратило работу и пользователи получили сообщение, что все сервисы, в том числе электронный билет, переносятся в "Киев цифровой".

Договор, по которому использовали приложение, закончился 31 декабря 2020 года, и город решил его не продлевать, а развивать электронные услуги собственными силами, пишет "24 канал".

Теги: Киев, метро, проезд, Kyiv Smart Card, пассажиры, метрополитен
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