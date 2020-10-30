В Киеве на карантин закрыты восемь школ

В Киеве на карантине находятся 436 классов в 133 школах из-за случаев коронавируса среди учеников и педагогов, сообщили в мэрии.

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыты восемь школ. Об этом на брифинге 30 октября сообщила пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что после каникул к учебе 29 октября вернулись ученики 428 киевских школ.

"На карантин сегодня закрыты восемь школ. На дистанционном обучении – 436 классов в 133 школах столицы из-за заболевания среди педагогов и учеников", – сказала Зиновьева.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровели. В Киеве с начала эпидемии заразилось 36 768 человек, 743 пациента умерли, 12 639 выздоровели.