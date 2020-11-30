В Киеве напали на журналистку канала NewsOne, полиция открыла производство

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины из-за нападения на журналистку канала NewsOne Виолетту Товкес, которая делала репортаж с церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Киеве.

Неизвестный напал на журналистку телеканала телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября. Видео инцидента опубликована на YouTube-канале NewsOne.

Корреспондентка рассказывала, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий. В 16.03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и лампадку, а также начал толкать журналистку.

ВИДЕО

Видео: NEWSONE / YouTube

В тот же день в пресс-службе киевской полиции в Facebook сообщили, что открыли производство по ч. 1 ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Сама Товкес в своем Instagram рассказала, что нападающий немного повредил ей руку, когда выбивал лампадку из рук.

"Важно то, что я осталась жива, но немного болит рука. У меня сейчас нормальное состояние. Конечно, немного болит рука, потому что удар был такой, достаточно сильный, когда выбивали лампадку", – заявила Товкес.

Также журналистка сообщила, что уже провела собственное расследование. Она по кадрам пересмотрела видео нападения, на котором хорошо видно лицо нападавшего. Также она отметила, что увидела на заставке его телефона изображение, которое говорит о его принадлежности к одной из организаций. Но ее название Товкес пока решила не раскрывать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виолетта Товкес (@violettatovkes)

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко осудил нападение на журналистку и возложил ответственность за рост агрессии на политиков, которые делят журналистов на "правильных" и "неправильных". Об этом он написал 29 ноября в своем Facebook.

"Журналисты в Украине не должны бояться выполнять свои профессиональные обязанности и не должны прятать микрофоны или логотипы своих СМИ. Публика, которая нападает на журналистов, должна получать от государства жесткое наказание. А политики, которые сеют вражду, должны подвергаться общественному осуждению", – отметил он.