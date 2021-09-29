В Киеве полиция задержала двоих мужчин при попытке сбыта фальшивых $240 тыс.

В полиции утверждают, что 42-летний уроженец Луганской области и 34-летний житель Львовской области закупали фальшивые доллары и евро за границей, а потом продавали их в Украине.

Через интернет они нашли клиента и предложили ему обменять иностранную валюту. Мужчин задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты. Изъятые купюры направили на экспертизу, объяснили полицейские.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, перевозка, сбыт поддельной иностранной валюты в особо крупном размере, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц).

Следователи обратились с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.