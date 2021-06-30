В Киеве полный переход на электронный билет снова перенесли

Распоряжение было принято по причине того, что в городе не успевают в сроки провести эксплуатацию электронной системы оплаты билета. Поэтому решением КГГА сроки проведения и введения в эксплуатацию были продлены.

Контекст:

Киевский метрополитен планировал вывести из обращения жетоны до 30 октября 2019 года, а автоматизированная система должна была заработать в полном объеме с 31 октября. Однако в КГГА сообщили, что отложили проект сперва на 1 апреля 2020 года, потом – на январь 2021 года, а затем еще раз – на июль этого года.