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КИЕВ

В Киеве прошла акция протеста против имени Чайковского в названии консерватории

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К акции присоединились студенты и преподаватели заведения
К акции присоединились студенты и преподаватели заведения
Фото: сергій кейн / Twitter

Возле Национальной музыкальной академии Украины 16 марта состоялась мирная акция с призывом убрать имя Чайковского в названии заведения. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы против того, чтобы Чайковский был в имени Национальной музыкальной академии Украины. Тем более что он не имеет к основанию академии никакого отношения. Он не влиял на появление этого заведения, он не формировал политику этого заведения. И это имя присвоено в советские времена после того, как подобным именем была названа московская консерватория. Мы не хотим быть сателлитами России. Это признаки колонизации, от которой мы в конце концов должны избавиться", – сказала и.о. доцента кафедры теории и истории культуры консерватории Анна Гадецкая.

Она отметила, что руководство академии считает, что переименование заведения сейчас несвоевременно. Также среди причин отказа в переименовании звучит тезис о том, что бренд Чайковского привлекателен для китайских студентов и партнеров.

К акции присоединились студенты и преподаватели заведения. Участники акции призвали убрать имя Чайковского из названия академии, убрать символы России со стен академии, а также вернуть преподавателей, которые уволились из-за нежелания администрации убирать имя Чайковского.

Контекст:

Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 года на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 16 июня 2022 года, состоялось заседание ученого совета консерватории, тогда решили оставить в названии имя Чайковского. В обществе началась дискуссия. После критики консерватория согласилась на обсуждение вопроса. На сайте правительства обнародовали петицию с требованием переименовать учреждение.

"Известно, что один из прадедов Чайковского был украинцем. Однако другой прадед этого композитора был французом, прабабушка – австрийкой. Генеалогия не делает Чайковского австрийским или французским композитором, так же, как не делает Чайковского украинским композитором", – подчеркивается в петиции.

10 февраля Министерство культуры и информполитики Украины внесло предложение об отказе от имени российского композитора Петра Чайковского в названии Национальной музыкальной академии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, протесты, преподаватели, студенты, переименование, Петр Чайковский, консерватория
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