В Киеве прошла акция протеста против имени Чайковского в названии консерватории

"Мы против того, чтобы Чайковский был в имени Национальной музыкальной академии Украины. Тем более что он не имеет к основанию академии никакого отношения. Он не влиял на появление этого заведения, он не формировал политику этого заведения. И это имя присвоено в советские времена после того, как подобным именем была названа московская консерватория. Мы не хотим быть сателлитами России. Это признаки колонизации, от которой мы в конце концов должны избавиться", – сказала и.о. доцента кафедры теории и истории культуры консерватории Анна Гадецкая.
Чайковського геть! pic.twitter.com/qCQ6D3NCxP— сергій кейн * (@sergii_cane) March 16, 2023
Она отметила, что руководство академии считает, что переименование заведения сейчас несвоевременно. Также среди причин отказа в переименовании звучит тезис о том, что бренд Чайковского привлекателен для китайских студентов и партнеров.
К акции присоединились студенты и преподаватели заведения. Участники акции призвали убрать имя Чайковского из названия академии, убрать символы России со стен академии, а также вернуть преподавателей, которые уволились из-за нежелания администрации убирать имя Чайковского.
Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 года на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.
Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 16 июня 2022 года, состоялось заседание ученого совета консерватории, тогда решили оставить в названии имя Чайковского. В обществе началась дискуссия. После критики консерватория согласилась на обсуждение вопроса. На сайте правительства обнародовали петицию с требованием переименовать учреждение.
"Известно, что один из прадедов Чайковского был украинцем. Однако другой прадед этого композитора был французом, прабабушка – австрийкой. Генеалогия не делает Чайковского австрийским или французским композитором, так же, как не делает Чайковского украинским композитором", – подчеркивается в петиции.
10 февраля Министерство культуры и информполитики Украины внесло предложение об отказе от имени российского композитора Петра Чайковского в названии Национальной музыкальной академии.