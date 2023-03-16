В Киеве прошла акция протеста против имени Чайковского в названии консерватории

"Мы против того, чтобы Чайковский был в имени Национальной музыкальной академии Украины. Тем более что он не имеет к основанию академии никакого отношения. Он не влиял на появление этого заведения, он не формировал политику этого заведения. И это имя присвоено в советские времена после того, как подобным именем была названа московская консерватория. Мы не хотим быть сателлитами России. Это признаки колонизации, от которой мы в конце концов должны избавиться", – сказала и.о. доцента кафедры теории и истории культуры консерватории Анна Гадецкая.

Она отметила, что руководство академии считает, что переименование заведения сейчас несвоевременно. Также среди причин отказа в переименовании звучит тезис о том, что бренд Чайковского привлекателен для китайских студентов и партнеров.

К акции присоединились студенты и преподаватели заведения. Участники акции призвали убрать имя Чайковского из названия академии, убрать символы России со стен академии, а также вернуть преподавателей, которые уволились из-за нежелания администрации убирать имя Чайковского.