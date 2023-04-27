В Киеве третий день поднимается вода в Днепре – КГВА

Вода прибывает в пределах Киева третий день подряд, ее уровень повысился на 26 см. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).

Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы, однако сохраняется затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными острова в парке "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"В настоящее время уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям", – заявил Попко.