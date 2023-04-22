В Украине продолжается паводок, подтоплено более 1200 домохозяйств

В ГСЧС заверили, что контролируют ситуацию Фото: ДСНС України / Telegram

Вода поднялась в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

На севере страны наблюдается тенденция снижения темпа подъема уровня воды в реках. Остаются подтопленными 1251 домохозяйство (из них почти 500 – в Черниговской области) и 223 дома.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая и находится под усиленным контролем ГСЧС", – добавили в ГСЧС.