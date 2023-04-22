В Украине продолжается паводок, подтоплено более 1200 домохозяйств

Вода поднялась в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
На севере страны наблюдается тенденция снижения темпа подъема уровня воды в реках. Остаются подтопленными 1251 домохозяйство (из них почти 500 – в Черниговской области) и 223 дома.
"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая и находится под усиленным контролем ГСЧС", – добавили в ГСЧС.
В апреле в ряде рек Украины наблюдается сезонный подъем уровня воды, который привел к подтоплениям в нескольких областях, в том числе вода зашла в жилые дома.
По состоянию на 18 апреля было подтоплено 1,5 тыс. домов и домохозяйств, сообщали в ГСЧС.
Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила 18 апреля, что пик половодья продлится еще 10 дней. В Киеве пик наводнения ожидают 22 апреля.