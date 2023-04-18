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Подтопленными остается 1500 домохозяйств – пресс-офицер ГСНС Украины

К ликвидации последствий половодья привлечено более 300 спасателей
К ликвидации последствий половодья привлечено более 300 спасателей
Фото: ДСНС України

В Украине подтопленными остается 1500 домохозяйств. Об этом 18 апреля в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер ГСНС Украины Александр Хорунжий. Видео интервью опубликовано в YouTube Ukrinform TV.

"Подтопленными остается 1500 домохозяйств, это, в частности в Черниговской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях. И 330 домов, в том числе в Днепропетровской ,Полтавской, Кировоградской областях", – сказал Хорунджий.  

К ликвидации последствий половодья привлечено более 300 спасателей и 250 единиц техники. 

С начала работ по ликвидации последствий наводнения спасатели ГСЧС эвакуировали 22 человека, рассказал Хорунджий. 1800 человек спасатели перевезли с разных локаций, в частности доставляли за продуктами, привозили врачей, помогали развозить пенсии. 

"Более чем 20 тыс. литров воды было доставлено населению и приблизительно 289 кг продуктов питания", – рассказал пресс-офицер ГСНС, отметив, что это касается регионов, которые пострадали больше всего. 

Контекст:

В первой половине апреля в Украине из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках начались подтопления.

Теги: Украина, наводнение, ГСЧС, спасатели, Владимир Хорунжий
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