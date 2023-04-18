Подтопленными остается 1500 домохозяйств – пресс-офицер ГСНС Украины

К ликвидации последствий половодья привлечено более 300 спасателей Фото: ДСНС України

"Подтопленными остается 1500 домохозяйств, это, в частности в Черниговской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях. И 330 домов, в том числе в Днепропетровской ,Полтавской, Кировоградской областях", – сказал Хорунджий.

К ликвидации последствий половодья привлечено более 300 спасателей и 250 единиц техники.

С начала работ по ликвидации последствий наводнения спасатели ГСЧС эвакуировали 22 человека, рассказал Хорунджий. 1800 человек спасатели перевезли с разных локаций, в частности доставляли за продуктами, привозили врачей, помогали развозить пенсии.

"Более чем 20 тыс. литров воды было доставлено населению и приблизительно 289 кг продуктов питания", – рассказал пресс-офицер ГСНС, отметив, что это касается регионов, которые пострадали больше всего.