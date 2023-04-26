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Вспышку в небе над Киевом 19 апреля вызвал метеор диаметром в полметра – отчет

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Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе
Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Вспышку в небе над Киевом 19 апреля вызвало падение метеора диаметром около полуметра и массой до 300 кг. Об этом сообщила Международная метеорная организация в опубликованном 24 апреля отчете.

Специалисты организации проанализировали лучшие профессиональные снимки падения объекта, сделанные астрономическими центрами в Восточной Европе, а также любительские видео и записи с камер наблюдения, опубликованные в сети. 

По их данным, первый раз метеор (болид) стал виден на высоте 98 км над Большой Дымеркой. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с. Большая вспышка произошла на высоте 38 км.

"Метеор с расчетной начальной массой 200300 кг (диаметром около полуметра) разорвался на высоте 38 км на множество осколков и пыли. Торможение болида после вспышки свидетельствует о том, что самые крупные осколки имели массу меньше 1 кг. Тем не менее еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 км, а затем последовали более мелкие вспышки на высоте 31, 30 и 29,5 км. В последний раз болид был виден на видео на высоте 28 км, когда его скорость составляла около 10 км/с", – говорится в отчете.

Авторы документа отмечают, что большая начальная скорость не способствовала "выживанию" метеора, и только небольшие его части могли достичь земли. В зависимости от их размеров и направления ветра они могли упасть в районе Попельни, Романовки, Строкова или Паволочи Житомирской области.

Контекст:

Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита.

NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI еще был на орбите.

В Главном центре спецконтроля Государственного космического агентства Украины заявили, что на территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэнергетическое акустическое событие, которое, вероятно, было связано со вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.

Теги: Киев, Украина, спутник, метеорит, отчет, НЛО
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