Вспышку в небе над Киевом 19 апреля вызвал метеор диаметром в полметра – отчет

Специалисты организации проанализировали лучшие профессиональные снимки падения объекта, сделанные астрономическими центрами в Восточной Европе, а также любительские видео и записи с камер наблюдения, опубликованные в сети.

По их данным, первый раз метеор (болид) стал виден на высоте 98 км над Большой Дымеркой. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с. Большая вспышка произошла на высоте 38 км.

"Метеор с расчетной начальной массой 200–300 кг (диаметром около полуметра) разорвался на высоте 38 км на множество осколков и пыли. Торможение болида после вспышки свидетельствует о том, что самые крупные осколки имели массу меньше 1 кг. Тем не менее еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 км, а затем последовали более мелкие вспышки на высоте 31, 30 и 29,5 км. В последний раз болид был виден на видео на высоте 28 км, когда его скорость составляла около 10 км/с", – говорится в отчете.

Авторы документа отмечают, что большая начальная скорость не способствовала "выживанию" метеора, и только небольшие его части могли достичь земли. В зависимости от их размеров и направления ветра они могли упасть в районе Попельни, Романовки, Строкова или Паволочи Житомирской области.