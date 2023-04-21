В NASA рассказали, где на самом деле упал их спутник

Об этом 20 апреля сообщает NASA.
"Министерство обороны США подтвердило, что космический аппарат весом 600 фунтов (почти 300 кг. – "ГОРДОН") вошел в атмосферу над регионом пустыни Сахара, примерно в районе 21,3 градуса северной широты и 26 градусов восточной долготы, – сказано в сообщении. – NASA ожидало, что большая часть космического аппарата сгорит при прохождении через атмосферу, но некоторые компоненты уцелеют при входе в атмосферу".
Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) был запущен в 2002 году с целью изучения Солнца. Его задачей было получение изображений высокоэнергетических электронов, несущих большую часть энергии, выделяемую при солнечных вспышках, указали в NASA.
RHESSI продолжал работу до 2018 года, после чего NASA вывело спутник из эксплуатации из-за трудностей со связью.
Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется).
NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI еще был на орбите.
В Главном центре спецконтроля Государственного космического агентства Украины заявили, что на территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэненергетическое акустическое событие, которое, вероятно, было связано со вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.
20 апреля в КГВА заявили, что написали о падении спутника NASA, чтобы "успокоить киевлян".