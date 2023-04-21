В NASA рассказали, где на самом деле упал их спутник

RHESSI весом почти 300 кг вошел в атмосферу Земли над регионом пустыни Сахара, отметили в NASA со ссылкой на минобороны США Фото: nasa.gov

Об этом 20 апреля сообщает NASA.

"Министерство обороны США подтвердило, что космический аппарат весом 600 фунтов (почти 300 кг. – "ГОРДОН") вошел в атмосферу над регионом пустыни Сахара, примерно в районе 21,3 градуса северной широты и 26 градусов восточной долготы, – сказано в сообщении. – NASA ожидало, что большая часть космического аппарата сгорит при прохождении через атмосферу, но некоторые компоненты уцелеют при входе в атмосферу".

Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) был запущен в 2002 году с целью изучения Солнца. Его задачей было получение изображений высокоэнергетических электронов, несущих большую часть энергии, выделяемую при солнечных вспышках, указали в NASA.

RHESSI продолжал работу до 2018 года, после чего NASA вывело спутник из эксплуатации из-за трудностей со связью.