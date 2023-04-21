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В NASA рассказали, где на самом деле упал их спутник

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RHESSI весом почти 300 кг вошел в атмосферу Земли над регионом пустыни Сахара, отметили в NASA со ссылкой на минобороны США
RHESSI весом почти 300 кг вошел в атмосферу Земли над регионом пустыни Сахара, отметили в NASA со ссылкой на минобороны США
Фото: nasa.gov

Неработающий спутник NASA RHESSI вошел в атмосферу Земли 20 апреля в 3.31 по Киеву и упал на территории северной Африки.

Об этом 20 апреля сообщает NASA.

"Министерство обороны США подтвердило, что космический аппарат весом 600 фунтов (почти 300 кг. – "ГОРДОН") вошел в атмосферу над регионом пустыни Сахара, примерно в районе 21,3 градуса северной широты и 26 градусов восточной долготы, – сказано в сообщении. – NASA ожидало, что большая часть космического аппарата сгорит при прохождении через атмосферу, но некоторые компоненты уцелеют при входе в атмосферу".

Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) был запущен в 2002 году с целью изучения Солнца. Его задачей было получение изображений высокоэнергетических электронов, несущих большую часть энергии, выделяемую при солнечных вспышках, указали в NASA.

RHESSI продолжал работу до 2018 года, после чего NASA вывело спутник из эксплуатации из-за трудностей со связью.

Контекст:

Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется).

NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI еще был на орбите.

В Главном центре спецконтроля Государственного космического агентства Украины заявили, что на территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэненергетическое акустическое событие, которое, вероятно, было связано со вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.

20 апреля в КГВА заявили, что написали о падении спутника NASA, чтобы "успокоить киевлян".

Теги: США, NASA, Африка, спутник, солнце, пустыня, Сахара, атмосфера
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