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"Уничтожен НЛО над Киевом". Как в сети обсуждали яркую вспышку над столицей

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Украинцы шутят, что в Киев прилетел НЛО
Украинцы шутят, что в Киев прилетел НЛО
Фото: Труха Київ / Telegram

Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. В сети начали шутить, что в город прилетел НЛО.

Сначала украинцы начали постить фото эвакуатора, который везет объект, похожий на летающую тарелку.

По версии интернет-пользователей, ее могли сбить силы ПВО. В сети появилась инфографика, похожая на отчеты сил воздушной обороны.

"Уничтожен НЛО над Киевом", – говорится в сообщении якобы Воздушных сил.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что вспышку над Киевом могла причинить "летающая тарелка" на улице Антоновича. 

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал такой мем. 

Также пользователи предположили, как мог бы выглядеть Киев после визита инопланетян.

Сергей Притула, фонд которого приобрел спутник ICEYE, отметил, что этот спутник "на месте".

Пользователь Twitter под ником "Бог атеистов" пошутил, что НЛО над Киевом защитники Украины могли сбить из систем Patriot, которые недавно прибыли в Украину. 

Также в сети опубликовали такие мемы:

Контекст:

Воздушную тревогу объявляли 19 апреля в Киеве с 22.07 до 23.02. Очевидцы рассказали изданию "ГОРДОН", что вспышка показалась им синего или зеленого цвета.

В Киевской городской военной администрации предположили, что в городе упал спутник NASA. В Воздушных силах заявили, что уточняют, это был спутник или метеорит.

Теги: Киев, Украина, ПВО, НЛО
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