"Уничтожен НЛО над Киевом". Как в сети обсуждали яркую вспышку над столицей

Украинцы шутят, что в Киев прилетел НЛО Фото: Труха Київ / Telegram

Сначала украинцы начали постить фото эвакуатора, который везет объект, похожий на летающую тарелку.

По версии интернет-пользователей, ее могли сбить силы ПВО. В сети появилась инфографика, похожая на отчеты сил воздушной обороны.

"Уничтожен НЛО над Киевом", – говорится в сообщении якобы Воздушных сил.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что вспышку над Киевом могла причинить "летающая тарелка" на улице Антоновича.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал такой мем.

Также пользователи предположили, как мог бы выглядеть Киев после визита инопланетян.

Сергей Притула, фонд которого приобрел спутник ICEYE, отметил, что этот спутник "на месте".

Супутник на місці — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 19, 2023

Пользователь Twitter под ником "Бог атеистов" пошутил, что НЛО над Киевом защитники Украины могли сбить из систем Patriot, которые недавно прибыли в Украину.

- так, друзі українці, ось вам петріот, користуйтесь

- чуєте а супутники ним можна збивать?

- нє, а шо?

- pic.twitter.com/cp5qzjdvsa — Бог Атеїстів (@iamgodofatheist) April 19, 2023

Также в сети опубликовали такие мемы: