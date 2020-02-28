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В Киеве в метро разрешили бесплатно провозить музыкальные инструменты

С 1995 года по сегодняшний день пассажиры киевского метро должны были перевозить музыкальные инструменты за дополнительную плату.

В октябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метро
В октябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метро
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Киевский городской совет разрешил бесплатно перевозить музыкальные инструменты в чехлах или других упаковках в столичном метро. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Киевсовета.

Платная перевозка действовала с 1995 года. В октябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метро, но этот момент тогда не учли из-за технической нормы, пояснили в Киевсовете.

Депутат Киевсовета Виктория Муха объяснил, что в городской совет по этому вопросу обращались преподаватели, студенты и музыканты.

"Для них – это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя", – отметил депутат.

Согласно правилам пользования столичным метрополитеном, там запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена. Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и так далее) нужно перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Согласно правилам, запрещается перевозка: вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров; контейнеров и клеток, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров; рулонов диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров; длинномерных предметов (в том числе деревьев, растений, садового инвентаря, рыболовных снастей и т.д.) более 220 сантиметров.

Теги: Киев, Украина, метро, музыка, Киевсовет, запрет, преподаватели, перевозки, музыкант, проезд
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