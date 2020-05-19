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КИЕВ

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 38 человек

Среди заболевших COVID-19 в Киеве за последние сутки 23 женщины, 12 мужчин и три ребенка.

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За все время пандемии в Киеве подтвердили 2359 случаев заболевания COVID-19
За все время пандемии в Киеве подтвердили 2359 случаев заболевания COVID-19
Фото: EPA

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19, увеличилось на 38 человек, среди них восемь медиков. Об этом 19 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Среди заболевших за последние сутки – 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет, 12 мужчин возрасте от 24 до 58 лет, две девочки в возрасте двух и трех лет и девятилетний мальчик.

Восемь заболевших были госпитализированы, остальные лечатся в самоизоляции под контролем врачей.

Кличко отметил, что за сутки в столице от коронавируса умерли три человека, выздоровел 61 человек. 

За все время пандемии в Киеве подтвердили 2359 случаев заболевания COVID-19, 52 из них – летальные, 285 жителей Киева выздоровели, добавил столичный мэр.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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