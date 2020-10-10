В Киеве за сутки подтвердили 532 случая COVID-19

Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 26 995 человек, 469 умерли, 9627 выздоровели.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек Фото: EPA

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 532 киевлян, шесть человек умерли, 216 – выздоровели. Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Кличко.

За сутки заболело 279 женщин (от 18 до 90 лет), 214 мужчин (от 18 до 80 лет), 25 девочек (от одного года до 17 лет) и 14 мальчиков (от одного года до 17 лет).

Среди них в больницы столицы попало 82 пациента, другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89, в Днепровском районе – 67.

Всего с начала пандемии в столице заболело 26 995 человек, 469 умерли, 9627 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине коронавирусом заразилось более 256 тыс. человек, из них 4887 человек умерли, 112 570 выздоровели.