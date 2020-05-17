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В Киеве за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19

Среди выявленных в Киеве за сутки больных COVID-19: 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, две девочки 10 и 13 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, годовалый мальчик. В числе заболевших 10 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Соломенском районах
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Соломенском районах
Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки выявлено 59 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь заболевших 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, две девочки 10 и 13 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, годовалый мальчик. В числе заболевших 10 медиков.

За сутки умерло три человека – так, общее число летальных исходов в столице за время пандемии достигло 48. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян (всего 224 человека). 

Госпитализированы 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (15) и Соломенском (9) районах.

На сегодня в Киеве уже 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, добавил мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2646993188852551

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 мая в Украине коронавирусом инфицирован 18 291 человек, умерло 514, вылечилось 5116 человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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