В Киеве запретили купаться на всех пляжах

В Киеве запретили купаться на пляжах из-за аномальной жары, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре.

В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" в Facebook.

"Красные флаги" получили пляжи:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Тельбин";

"Радуга";

"Центральный";

"Водоворот";

"Галерный";

"Троещина";

"Вербный ";

"Пуща-Водица ".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября 2020 года. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", – отметили коммунальщики.