В Киеве запретили купаться на всех пляжах

В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" в Facebook.
"Красные флаги" получили пляжи:
"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября 2020 года. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", – отметили коммунальщики.