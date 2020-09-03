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ДЕНЬГИ

В этом году празднование Дня Независимости в Киеве обошлось правительству в шесть раз дороже, чем в прошлом

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины на Софиевской площади Киева стоили 881 205 грн, а на Михайловской площади – 528 627 грн.

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24 августа прошло несколько мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины
24 августа прошло несколько мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины
Фото: EPA

Празднование Дня Независимости в 2020 году в Киеве стоило не менее 1,6 млн грн. Об этом "Украинской правде" заявили в Министерстве культуры и информполитики и Киевсовете.

Минкульт сообщил, что ведомство занималось организацией мероприятий на столичной Софиевской площади и церемонии возложения цветов на Михайловской площади. Всего на это было предусмотрено 1,4 млн грн.

В частности, торжества на Софиевской площади стоили 881 205 грн, а на Михайловской площади – 528 627 грн.

В Минкульте отметили, что их не привлекали к подготовке концертной программы, а именно попурри "Музыкальная история независимости". Финансирование на это министерство также не выделяло.

В то же время средства местного бюджета частично также были направлены на торжества на Михайловской и Софиевской площадях. Согласно ответу Киевского городского совета, речь идет о 191,8 тыс. грн.

Кроме того, Киевсовет заплатил еще 44 600 грн за возложение цветов к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского. В общем местный бюджет выделил 285 тыс. грн на День Независимости.

При этом в прошлом году правительство заплатило за празднование 259,6 тыс. грн, а столица за отдельные мероприятия – 290 тыс. грн, отмечает издание.

В Украине 24 августа прошло несколько мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В частности, в Киеве состоялись праздничный концерт и Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, а также родные погибших защитников.

По данным полиции, в мероприятиях в столице участвовало около 20 тыс. граждан, а по всей Украине в них поучаствовало 50 тыс. человек.

Теги: Киев, Украина, бюджет, праздники, День Независимости
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