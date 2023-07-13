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В Киеве запретили русскоязычный контент на публике

Киевсовет запретил публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. Речь о книгах, музыке, театральных постановках
Киевсовет запретил публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. Речь о книгах, музыке, театральных постановках
Фото: depositphotos.com

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева. Такое решение 13 июля приняли на пленарном заседании Киевсовета, пишет пресс-служба ведомства.

По словам депутата Киевского городского совета Вадима Васильчука, необходимо защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора, которое пытается разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.

"Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил Васильчук.

Депутат добавил, что кроме этого мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.

Контекст:

Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский, но государство гарантирует свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в июле 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, музыка, русский язык, театр, культура, депутаты, Киевсовет, запрет, законодательство, мораторий, язык
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