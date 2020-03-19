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В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина – глава Центра защиты киевлян

Председатель общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор призвал сообщать о проблемных ситуациях, а также попросил звонить тех, кто готов стать волонтером.

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Виталий Нестор: Мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации
Виталий Нестор: Мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации
Фото: Vitalii Nestor / Facebook

Общественная организация "Центр защиты киевлян" запустила горячую линию по вопросам карантина, заявил в видеообращении председатель организации Виталий Нестор.

"В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации", – сообщил он.

По бесплатному номеру 0 800 30 20 19 киевлян просят сообщать о ситуациях, в которых карантинные меры не работают, или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации.

По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях – объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.

При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

ВИДЕО
Видео: Віталій НЕСТОР / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

На 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три в Киеве.

Теги: Киев, горячая линия, Виталий Нестор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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