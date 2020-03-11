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В киевских торговых центрах появятся медицинские бригады, которые будут выявлять больных респираторными заболеваниями

В торговых центрах Киева после введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции специальные бригады медиков будут визуально осматривать посетителей, а в случае необходимости – мерить температуру и отправлять к врачам, рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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С 12 марта в киевских ТРЦ должны проводить "входной санитарный контроль"
С 12 марта в киевских ТРЦ должны проводить "входной санитарный контроль"
Фото: depositphotos.com

Во время действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в торговых центрах Киева будут дежурить специальные медицинские бригады, задача которых – выявлять больных посетителей. 

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на пресс-конференции 11 марта сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он отметил, что в городе последние две недели всем организациям и учреждениям разъясняли, что нужно делать в условиях распространения коронавирусной инфекции "при нормальной ситуации, при условии ухудшения эпидситуации и при введении карантина". 

"В каждом торговом центре с завтрашнего дня будут работать бригады, которые будут осматривать людей. При необходимости проводить температурометрию, если температура будет повышена – будут рекомендовать обратиться за медицинской помощью", – сказал Рубан.

Он уточнил, что больных будут определять визуально. 

"У коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика: кашель, температура, насморк, которые проявляются визуально", – объяснил начальник управления Госпродпотребслужбы. 

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник добавил, что киевские власти уже приняли "третий или четвертый протокол по вопросам коронавируса". 

"Это же не первую неделю все это происходит... Все шаги, которые нужно делать при выявлении [в общественных заведениях] человека с признаками [заболевания], на сегодняшний день понятны. Будут вызываться врачи, [людей] будут отправлять в лечебные учреждения, им будут мерить температуру и так далее, – сказал Поворозник.

В протоколе решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, текст которого опубликован на сайте администрации, сказано, что во время действия ограничительных мер в административных учреждениях, торговых заведениях и заведениях питания должен проводиться "входной санитарный контроль", а помещения торговых центров и заведений общественного питания должны обрабатываться антисептическими средствами.

Ограничительные меры в Киеве будут действовать с 12-го по 31 марта. Столичные власти решили приостановить учебный процесс в учебных заведениях всех форм собственности, запретить в городе массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничить проведение спортивных мероприятий, временно закрыть кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Киев, карантин, Олег Рубан, Николай Поворозник
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