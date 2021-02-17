В киевском метро установили первые дефибрилляторы на станциях

В рамках проекта общественного бюджета "РеаниМетро" на станциях в открытом доступе поставят 19 дефибрилляторов.

На станциях работают правоохранители, квалификация которых позволяет оказывать медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости, утверждают в метро Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

В киевском метро начали устанавливать автоматические дефибрилляторы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Дефибрилляторы устанавливают в рамках проекта общественного бюджета "РеаниМетро". Места размещения согласовывали с авторами проекта. 17 февраля их установили на трех станциях столичного метро – "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".

В целом проект предусматривает размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе. Установить их планируют до 1 марта текущего года.

Сообщается, что на станциях метро работают правоохранители, квалификация которых позволяет оказывать медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.

Установить дефибрилляторы на станциях планировалось еще год назад. В метрополитене объяснили, что победитель тендера не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Поставщику отправили претензию в установленном законом порядке.

В метрополитене отметили, что аптечки, предусмотренные проектом, были закуплены и уже размещены на станциях. Рассматривается вопрос дополнительной закупки оборудования.

Кроме того, в метро напомнили, что 52 дефибриллятора уже установлены в кассовых залах всех станций метро – их закупил городской Центр общественного здоровья. Инициатива "РеаниМетро" критиковала их размещение, писал OpenKyiv. Эти дефибрилляторы находятся не в открытом пассажирам доступе, а в у кассиров, и чтобы добраться до них с платформы, на некоторых станциях может понадобиться не меньше 10 минут.