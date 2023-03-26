В Киевском зоопарке выпустили на воду семью пеликанов: 16 розовых и четыре кудрявых. Фото

В Киевском зоопарке 16 розовых пеликанов и четыре кудрявых. Теплый март этого года позволил выпустить их из зимних вольеров на воду немного раньше, чем обычно, отметили в сообщении.

"На летнем оазисе птицам обустроили новую зону для принятия солнечных ванн и установили три новые конструкции для гнездования", – рассказали в зоопарке.

Теперь каждый день в 12.00 можно наблюдать за рыбным ланчем пеликанов. Каждая птица съедает до 1,5 кг рыбы за раз.

"Озеро пеликанов – это одна из первых от Центрального входа экспозиций. Именно эти величественные пернатые первыми радостно встречают посетителей и заряжают прекрасным настроением", – добавили в зоопарке.