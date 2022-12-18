В столичном зоопарке организовали пункт обогрева для гориллы Тони

Мэр сообщил, что для гориллы Тони установили булериан – современную дровяную печку, которая в условиях отсутствия электроэнергии, отопления и газа сможет обогревать его жилье.

"То есть организовали пункт обогрева для несокрушимого Тони. Он – уже почтенного возраста. Тони 48 лет. И не так давно он пережил сложную операцию. Поэтому требует особого ухода и комфортных условий", – добавил Кличко.

Всего в зоопарке закупили 11 таких булерианов, 15 буржуек и приобретут еще один большой генератор.

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Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua

Для посетителей Киевского зоопарка установили аккумуляторное освещение, чтобы и при отключениях света можно было навестить животных.

В этом году в Киевском зоопарке кроме постоянных жителей зимуют еще 200 спасенных от войны зверей. Среди них: тигрица Далила из частного зоопарка Харькова, носухи и дикобразы из-под Херсона и другие животные, которых привезли из оккупированных территорий и зон боевых действий.