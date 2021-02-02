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В направлении будущей станции метро "Сырец" в Киеве проложили уже больше половины тоннеля

Несмотря на снег и низкую температуру, проходка тоннеля в направлении строящейся станции метро "Сырец" находится на отметке 650 метров от завершения, на других участках также без остановки идут технические работы, которые можно выполнять в условиях низких температур, рассказал директор по управлению проектами ПАО "Киевметрострой" Юрий Батлук.

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Метростроители рассчитывают до 2022 года ввести в эксплуатацию две новые станции метро
Метростроители рассчитывают до 2022 года ввести в эксплуатацию две новые станции метро
Фото: aspi.com.ua

Строительство станций киевского метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – продолжается, несмотря на снег и низкую температуру, рассказал в интервью ASPI news директор по управлению проектами ПАО "Киевметрострой" Юрий Батлук.

"Проходка находится на отметке 650 метров от будущей станции "Мостицкая". Это уже более 50% туннеля, который строится в направлении станции "Сырец". На других участках также без остановки идут технические работы, которые мы можем выполнять в условиях низких температур. А именно – полномасштабная перекладка инженерных сетей части жилого массива Виноградарь, в частности, ливневых коллекторов, канализации, магистральных водопроводов диаметром 600 мм, магистральных газопроводов диаметром 500 мм, которые уже требуют замены вследствие их попадания в границы участка застройки метрополитена. Это прежде всего позволит построить наш комплекс из двух станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" и придаст существенной мощности для сетей Виноградаря", – отметил он.

Батлук добавил, что строительству мешали некоторые политики, но проблему удалось решить.

ВИДЕО
Видео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

"Действительно, некоторые политические силы намеренно способствовали блокированию банковских счетов нашего предприятия, что приводило к временной остановке работы. Впрочем, мы не замедляли темпов и строили все, что могли соорудить на тот момент. Хотя мы и не могли своевременно закупать необходимые сырье и материалы. Сейчас с помощью мэра Киева Виталия Кличко и начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, которые ежедневно контролируют ход строительства, мы уже догнали график работ. Кроме того, городские власти нам очень помогли в решении вопросов, которые мы самостоятельно не можем решить. Например, уже снесено более 50% незаконных построек, которые мешали возведению новых станций метро (гаражи, киоски и так далее). А до конца февраля пятно застройки метро будет полностью освобождено от посторонних сооружений. Это даст нам возможность своевременно выполнить весь комплекс работ по возведению станции "Мостицкая", – подчеркнул директор по управлению проектами.

Он заявил, что рассчитывает до 2022 года ввести в эксплуатацию две новых станции метро.

Теги: Киев, строительство, Киевметрострой, метрополитен
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