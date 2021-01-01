В новогоднюю ночь на Шулявском мосту включат фонари, полмесяца назад опоры упали на автомобили

В ночь с 31 декабря на 1 января на Шулявском мосту в столице восстановят освещение. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Работы по установке опор освещения, восстановление контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет", – говорится в сообщении.
По результатам проверки подтвердили предварительные выводы о некачественно выполненных сварочных швах основ опор освещения на заводе-изготовителе. Брак устранили подрядчики в сопровождении специалистов Института электросварки им. Евгения Патона, отметили в ведомстве.
"По результатам проведенных институтом исследований качества выполнения новых сварочных швов предоставлено разрешение на дальнейшие работы по монтажу опор освещения. Одновременно подрядчиком начата претензионная работа с заводом-изготовителем конструкций оснований опор освещения, в результате разрушения которых произошла аварийная ситуация, а также работу по возмещению убытков пострадавшим владельцам транспортных средств", – добавили в ведомстве.
В Киеве 15 декабря на Шулявском мосту упали опоры линии электропередач, в результате было повреждено восемь машин и ограничено движение транспорта. Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ, и виновные должны понести уголовную ответственность.
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал, что генеральный подрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста, проведет ремонт за свой счет, а Киев обратится в суд, чтобы возместить убытки за поврежденные при падении опор автомобили горожан.