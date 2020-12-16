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В оргкомитет "Бабьего Яра" вошли Кравчук, Гордон, Кличко и Щаранский

В оргкомитет по развитию историко-культурного заповедника "Бабий Яр" включили 53 человек, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, главу Офиса президента Андрея Ермака, основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, первого президента Украины Леонида Кравчука, мэра Киева Виталия Кличко и главу набсовета Мемориального центра "Бабий Яр" Натана Щаранского.

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Зеленский назначил новый состав оргкомитета
Зеленский назначил новый состав оргкомитета
Фото: Офіс Президента України / Facebook

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях, посвященных памяти событий в Бабьем Яру в Киеве. Документ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский, в частности, поддержал "инициативу общественности, благотворителей по созданию в Киеве (урочище Бабий Яр) мемориала Холокоста "Бабий Яр", а также поручил расширить охрану историко-культурного заповедника "Бабий Яр" и завершить обустройство музея "Бабий Яр" на улице Ильенко в Киеве.

Президент также утвердил новый состав организационного комитета по развитию историко-культурного заповедника. Его сопредседателями стали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Всего в оргкомитет вошли 53 человека, в том числе – по согласию – журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

В списке также:

  • заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк – он назначен заместителем сопредседателя оргкомитета;
  • генеральный директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Максим Яковер – заместитель сопредседателя оргкомитета;
  • сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (Ваад Украины) Андрей Адамовский (по согласию);
  • главный раввин Киева и Украины религиозного управления "Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин" Моше Асман (по согласию);
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главный раввин Киева и Украины, президент религиозной организации "Объединение иудейских религиозных организаций Украины" Блайх Яков Дов (по согласию);
  • президент ООО "Старлайт медиа" Александр Богуцкий (по согласию);
  • шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Ксения Василенко (по согласию);
  • директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Борис Глазунов (по согласию);
  • депутат Киевского городского совета Елена Говорова (по согласию);
  • президент Всеукраинского союза общественных организаций "Конгресс ромен Украины" Петр Григориченко (по согласию);
  • руководитель Координационного центра вещания национальных меньшинств Национальной общественной телерадиокомпании Украины Анастасия Гудыма (по согласию);
  • министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
  • глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович;
  • главный раввин Киева и Украины общин прогрессивного иудаизма Александр Духовный (по согласию);
  • директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины Николай Жулинский (по согласию);
  • председатель общественной организации "Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко (по согласию);
  • посол Украины в США Владимир Ельченко;
  • директор Всеукраинского союза общественных организаций "Еврейская конфедерация Украины" Фаина Иоффе (по согласию);
  • главный редактор The Jerusalem Post Яаков Кац (по согласию);
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук;
  • первый президент Украины Леонид Кравчук;
  • генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская (по согласию);
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • посол Израиля в Украине Джоэл Лион (по согласию);
  • режиссер Сергей Лозница (по согласию);
  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • посол Украины в Германии Андрей Мельник;
  • директор коммунального некоммерческого предприятия "Клиническая больница "Психиатрия" в Киеве Вячеслав Мишиев (по согласию);
  • главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева (по согласию);
  • глава Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Олег Наливайко;
  • посол Украины во Франции Вадим Омельченко;
  • генеральный директор ООО "Телерадиокомпания "Студия "1+1" Ярослав Пахольчук (по согласию);
  • посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко;
  • бывший постоянный представитель Израиля в ООН, глава международного института дипломатии Аббы Эвена Рон Просор (по согласию);
  • председатель Американского еврейского конгресса Джек Розен (по согласию);
  • раввин, представитель Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман (по согласию);
  • первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук (по согласию);
  • главный редактор "Новостной группы Украина" Юрий Сугак (по согласию);
  • заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко;
  • министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко;
  • вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
  • председатель попечительского совета религиозной организации "Объединение иудейских религиозных организаций Украины" Павел Фельдблюм (по согласию);
  • исполнительный директор Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций Малкольм Хоэнлейн (по согласию);
  • министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов;
  • заместитель министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Шкарлет;
  • глава наблюдательного совета Мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский (по согласию);
  • директор благотворительного фонда "Украинский институт изучения Холокоста "Ткума" ("Возрождение") Игорь Щупак (по согласию).

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Дмитрий Гордон, Холокост, культура, указ, Владимир Зеленский, евреи, мемориал, заповедник, президент, Бабий Яр, погибшие, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак
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