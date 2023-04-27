В Украинском обществе охраны памятников истории и культуры обвинили министра культуры Ткаченко в мести за защиту Гостинного двора

Они рассказали, что 21 апреля 19-й корпус Киево-Печерской лавры, в котором работало общество, вернули в государственную собственность, но о подготовке решения его членов не предупредили и никакого помещения на замену не предложили. О таком решении Минкульт сообщил 21 апреля на своем сайте.

“Нас удивила статья министра культуры, в которой полная дезинформация о том, что общество там находится незаконно. В этом помещении общество находится 27 лет. В 2015 году состоялся суд, который доказал, что мы находимся там законно. Высший хозяйственный суд подтвердил законность нашего нахождения там”, – заявила заместитель председателя УООПИК Марина Бурьянова.

Глава киевской ячейки УООПИК Анатолий Фролов добавил, что выселение общества из Киево-Печерской лавры – это месть министра культуры Александра Ткаченко за борьбу по сохранению исторического и культурного наследия столицы.

"Ткаченко – он рейдер известный. Мы знаем об Одесской киностудии, которую он забрал вместе с [девелопером Андреем] Вавришем. Но он узнал, что мы планируем много разных вещей по охране наследия. Мы планируем вернуть киевлянам Гостиный двор и многие другие объекты. Но главное – у нас есть историко-архитектурный опорный план, который Ткаченко незаконно принял. Мы будем подавать в суд, и он это знает, мы будем отменять его”, – сказал Фролов.